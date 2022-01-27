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ألمانيا تتهم عالم روسي معتقل بتسليم بيانات عن صاروخ أوروبي إلى موسكو

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 27 - يناير - 2022 12:25 مساءً
علم ألمانيا

علم ألمانيا

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أكدت النيابة الألمانية توجيه اتهامات بالتجسس رسميا إلى عالم روسي كان يعمل في أراضي هذا البلد واعتقل هناك العام الماضي.

وذكرت النيابة في بيان صدر عنها اليوم الخميس أن العالم المدعو إيلنور ن. (دون الكشف عن اسمه الكامل) مشتبه فيه بالتجسس على البرنامج الصاروخي الأوروبي “أريان” لصالح موسكو.

ووفقا للمدعين، تواصلت خدمة المخابرات الخارجية مع العالم الذي كان يعمل في جامعة بإقليم بافاريا في خريف عام 2019، وأنه سلم إلى موسكو بيانات عن مشاريع بحثية في مجال التكنولوجيات الجوفضائية، وخصوصا مختلف مراحل تطوير صاروخ النقل الأوروبي “أريان”.

واعتقل هذا العالم في يونيو الماضي.

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