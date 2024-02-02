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ألمانيا تتوقف عن دفع الأموال للمهاجرين نقدا.. ما السبب؟

منذ 11 دقيقة
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كشفت وسائل الإعلام الألمانية بأن السلطات ستتوقف عن دفع الأموال للمهاجرين نقدا وستطلق بطاقات دفع خاصة لهم، لا يمكن منها تحويل الأموال إلى ذويهم في بلدانهم أو أي جهة أخرى.

واتخذت السلطات الألمانية هذه الخطوة لأن المهاجرين غالبا ما يقومون بتحويل الأموال إلى أقاربهم في بلدانهم، وعلى أمل أن تقلل هذه الخطوة حوافز الهجرة غير الشرعية ووقفها.

وسيتمكن المهاجرون من استخدام طريقة الدفع الجديدة في ألمانيا، ولكن ليس في الخارج حيث سيكون من المستحيل أيضا تحويل الأموال إلى بطاقة أخرى.

ويأتي هذا القرار عقب المباحثات بين المستشار ورؤساء الولايات الفيدرالية في نوفمبر 2023، حيث تم اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة في نهاية يناير، وسيدخل حيز التنفيذ صيف عام 2024

وقال ستيفان ويل رئيس ولاية ساكسونيا السفلى، إن مثل هذه القرارات ستمنع طالبي اللجوء من دفع مبالغ نقدية.

ووفقا لبوريس رين رئيس ولاية هيسن، ستحدد كل ولاية المبلغ النقدي والمهام الإضافية الأخرى، مشددا على أن هذه “خطوة مهمة نحو تقليل حوافز الهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا”.

وافاد موقع “Gazetaprawna.pl” بأنه في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضي، دخل أكثر من 92 ألف شخص إلى ألمانيا بشكل غير قانوني.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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