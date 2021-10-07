ألمانيا تحاكم حارساً نازياً في سن 100 عام

انطلقت في ألمانيا اليوم الخميس محاكمة رجل عجوز يبلغ من العمر 100 عام، كان حارسا في معسكر ساكسنهاوزن النازي إبان الحرب العالمية الثانية.

ومثل المتهم الذي لم يتم الكشف عن اسمه اليوم أمام محكمة في ولاية براندنبورغ، وهو يواجه لائحة اتهام مؤلفة من 3518 نقطة بتهمة التورط في قتل سجناء في المعسكر.

وغطى المتهم خلال المحاكمة وجهه من عدسات الصحفيين بملف.

وشارك في جلسة اليوم مواطن مسن آخر يبلغ من العمر 100 عام، وهو من الناجين من سجناء معسكر ساكسنهاوزن.

وتصر السلطات على أن المتهم على الرغم من سنه البالغ مؤهل للمثول أمام القضاء، غير أن المحكمة ربما ستضطر إلى الحد من مدة جلسات محاكمته.

ويعتقد أن المتهم عمل خلال فترة ما بين عام 1942 و1945 كحارس في معسكر ساكسنهاوزن الذي أعدم فيه النازيون إبان الحرب، حسب التقييمات المختلفة، ما بين 40 و100 ألف سجين.

ويأتي ذلك بعد أن حاولت حارسة أخرى في معسكر نازي تبلغ من السن 96 عاما الهروب من المحاكمة في ألمانيا في وقت سابق من الشهر الجاري.