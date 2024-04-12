ألمانيا تحث مواطنيها على مغادرة إيران

حثت ألمانيا مواطنيها، اليوم الجمعة، على مغادرة إيران قائلة إن هناك مخاطر من تصعيد مفاجئ في التوتر الحالي بين طهران وإسرائيل، مع احتمال اعتقال السلطات الإيرانية لمواطنين ألمان على نحو تعسفي.

من جهتها، تقول مصادر إيرانية ودبلوماسيون من الولايات المتحدة، إن طهران أبلغت واشنطن بأنها ترغب في تجنب التصعيد ولن تتصرف بشكل متسرع.

لكن الخطر يظل قائما من أن أي رد فعل قد يخرج عن نطاق السيطرة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بعد اجتماع مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا “مستعدون للدفاع عن أنفسنا على الأرض وفي الجو بالتعاون الوثيق مع شركائنا وسنعرف كيف نرد”.

وترقبت إسرائيل بقلق، اليوم الجمعة، هجوماً من جانب إيران أو وكلائها، وذلك مع تزايد التحذيرات من رد انتقامي على مقتل قائد عسكري كبير في مجمع السفارة الإيرانية بدمشق الأسبوع الماضي.