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ألمانيا تحذر أوكرانيا من "ضربة قد تأتيها من حليف وثيق"

منذ 50 دقيقة
علم المانيا

علم المانيا

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قال بيجان جير ساراي أمين عام الحزب الديمقراطي الحر، عضو الائتلاف الحاكم في ألمانيا إن الولايات المتحدة قد تغير مسارها بشأن أوكرانيا وتتركها إذا أعيد انتخاب دونالد ترامب رئيسا.

وأضاف بيجان جير ساراي، ذو الأصول الإيرانية، في مقابلة مع قناة N-TV: “ومن الممكن، على سبيل المثال، أن تقول لنا إدارة ترامب في أوائل العام المقبل: أعزائي الأوروبيين، إن الصراع في أوكرانيا هو شأنكم”.

وشدد السياسي الألماني، على أن “هذا بطبيعة الحال من شأنه أن يخلف عواقب وخيمة على تطور الأحداث في أوكرانيا”.

ويرى دجير ساراي كذلك أن الاهتمام الأمريكي بالوضع في أوروبا سيتراجع تدريجيا في القريب العاجل، وسيتركز بشكل رئيسي على الصين.

وأشار إلى أنه نتيجة لذلك، لن تكون الولايات المتحدة مستعدة لتمويل أمن الدول الأوروبية لاحقا.

ومن المعروف أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كان قد قال أكثر من مرة إنه في حال إعادة انتخابه، فإنه سيتمكن من حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة فقط.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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