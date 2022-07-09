السبت 10 ذو الحجة 1443 ﻫ - 9 يوليو 2022 |
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ألمانيا تحقق في تسمم نساء بمخدر الإغتصاب في حفل حضره شولتس

منذ 42 دقيقة
الشرطة الألمانية- أرشيفية

الشرطة الألمانية- أرشيفية

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فتحت الشرطة الألمانية تحقيقا في حقيقة أن ثمانية نساء اشتكين من شعورهن بالتوعك، بعد مشاركتهن في حدث للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني.

وذكرت صحيفة Tagesspiegel الألمانية أنه تم تخدير العديد من النساء بما يسمى “مخدر الاغتصاب” في حفل للفصيل البرلماني للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، والذي حضره المستشار الألماني أولاف شولتس.

وأقيمت الفعالية يوم الأربعاء الماضي، وحضرها حوالي ألف شخص، من بينهم نواب وموظفون في البوندستاغ ودوائر انتخابية.

وقال زعيم فصيل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، ماتياس مارتن، في رسالة إلى نواب الحزب، إن تعاطي المخدرات حدث “بشكل واضح” في الحفل. وقال السياسي “هذا حادث شائن أبلغنا به شرطة البوندستاغ على الفور”.

ويطلق مصطلح “مخدر الاغتصاب” على مادة K.-o.-Tropfen، التي يستخدمها المهاجمون في إفقاد الضحية وعيها وإرادتها قبل اغتصابها.

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