ألمانيا تخصص عشرات المليارات في مكافحة تغير المناخ وتحديث البلاد

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، الموافقة على تخصيص 60 مليار يورو (نحو 68 مليار دولار) من التمويل لاستخدامها في مكافحة تغير المناخ وتحديث البلاد.

وفي بيان له، قال وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر إن “60 مليار يورو للاستثمارات في المستقبل هي تعزيز للاقتصاد”، الذي لا يزال يتعافى من جائحة كورونا، مشيرا إلى أن “الاقتراض الجديد هذا العام سيبقى عند 240.2 مليار يورو التي خططت لها الحكومة السابقة بالفعل”.

وأضاف ليندنر: “لا توجد ديون جديدة..نحن نستخدم فقط التفويض الائتماني غير المستخدم حتى الآن لزيادة التمويل الإضافي”، مستبعدا مع الديمقراطيون الأحرار المؤيدون للأعمال التجارية، الزيادات الضريبية، وأصروا على الاستمرار في مراعاة القواعد التي تحد من الديون الجديدة في المستقبل. تلك التي تم تعليقها خلال الوباء

تجدر الإشارة إلى أن الميزانية التكميلية التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة المستشار أولاف شولتس، تستلزم وضع الأموال في صندوق حكومي يتم إعادة تسميته “صندوق المناخ والتحول”، حيث سيتم استخدامه لتمويل المشاريع التي تهدف إلى مكافحة تغير المناخ وتحسين البنية التحتية في ألمانيا.