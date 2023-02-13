ألمانيا تدعو لانضمام فنلندا والسويد للناتو دون مزيد من التأخير

دعت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية تركيا والمجر إلى تمهيد الطريق أمام انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، قائلة إنها تتوقع أن تصادق جميع الدول الأعضاء بالحلف على طلبيهما للانضمام “دون مزيد من التأخير”.

وقالت بيربوك في مؤتمر صحفي في هلسنكي مع نظيرها الفنلندي بيكا هافيستو إن من شأن انضمام البلدين تعزيز الحلف إجمالا وينبغي أن تنضما معا.

وسعت فنلندا والسويد إلى الانضمام بعد غزو روسيا أوكرانيا العام الماضي وقالتا إنهما تريدان الانضمام “معا”، لكن بينما منحت أغلب الدول الأعضاء الضوء الأخضر لطلبي الانضمام، لم تصادق تركيا والمجر بعد على الطلبين.

وقالت أنقرة هذا الشهر إنها تدعم طلب فنلندا ولكنها تريد من السويد تحديدا اتخاذ موقف أكثر صرامة من حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية وجماعة أخرى تنحي أنقرة عليها باللائمة في محاولة انقلاب 2016.

وعلقت المحادثات الشهر الماضي في ظل تصاعد التوتر عقب احتجاجات في ستوكهولم أحرق فيها سياسي دنمركي من اليمين المتطرف نسخة من المصحف.

وقال فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري في نوفمبر تشرين الثاني 2022 إن برلمان المجر سيصادق على طلبي انضمام البلدين إلى حلف الأطلسي في مطلع هذا العام.