الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 20 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ألمانيا تدين امرأة عمرها 97 عاما بجرائم حرب نازية

منذ دقيقتين
علم ألمانيا

علم ألمانيا

A A A
طباعة المقال

دانت محكمة ألمانية امرأة تبلغ من العمر 97 عاما بالمشاركة في قتل نحو 11 ألف شخص خلال فترة عملها كاتبة على الآلة الكاتبة في معسكر اعتقال نازي أثناء الحرب العالمية الثانية، وفق ما أفادت محطة (إن.دي.آر) ووسائل إعلام ألمانية أخرى.

وذكر التقرير أن محكمة إقليمية في بلدة إيتزهو شمال البلاد حكمت على إرمجارد فورخنر بالسجن عامين مع إيقاف التنفيذ. وصدر الحكم بموجب قانون الأحداث نظرا لأن عمرها كان 18 عاما فقط في وقت ارتكاب الجرائم.

وعملت فورخنر في معسكر اعتقال شتوتهوف بين عامي 1943 و1945.

وتأجل بدء محاكمتها في سبتمبر أيلول 2021 حينما هربت لفترة وجيزة. وأُلقي القبض عليها بعد ساعات من تخلفها عن المثول أمام المحكمة.

ومات نحو 65 ألف شخص من الجوع والمرض أو في غرف الغاز في شتوتهوف بالقرب من جدانسك التي تقع اليوم في بولندا. وكان من بين الوفيات أسرى حرب ويهود ضمن حملة الإبادة التي شنها النازيون.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

توتر في سجون الاجتلال
استنفار داخل سجون الاحتلال بعد استشهاد أسير فلسطيني
زينليسكي وسوناك
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بريطانيا تتعهد بزيادة حجم المساعدات العسكرية لأوكرانيا
الأسهم الأوروبية
أسهم أوروبا عند أدنى مستوى في شهرين ونصف

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

هدف ميسي الذي أثار الجدل
كأس العالم قطر ٢٢
مفاجأة مدويّة تهزّ "المونديال".. الأرجنتين تُوّجت بـ "هدف غير شرعي"!
كأس العالم قطر ٢٢
نيمار يغرد بصورة بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم
ليونيل ميسي يرفع كأس العالم
كأس العالم قطر ٢٢
صور.. ميسي يرفع كأس العالم بـ"الزي الخليجي"