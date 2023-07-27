ألمانيا تدين محاولة جنود بالنيجر الإطاحة بالنظام الديمقراطي

قالت وزارة الخارجية الألمانية، الخميس إن برلين تتابع الأحداث في النيجر “بقلق‭‭‭ ‬‬‬بالغ” وتدين محاولة فصائل من الجيش الإطاحة بالنظام الديمقراطي الدستوري للدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وأضافت الوزارة في بيان “العنف ليس وسيلة لتنفيذ المصالح السياسية أو الشخصية”، كما دعت الوزارة إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر محمد بازوم.

وأعلنت مجموعة جنود ظهرت بالتلفزيون الرسمي للنيجر في وقت متأخر أمس الأربعاء عزل بازوم من السلطة، وذلك بعد ساعات من احتجازه في القصر الرئاسي.

ورفض رئيس النيجر محمد بازوم، الذي يحتجزه عسكريون انقلابيون في نيامي، ووزير خارجيته حسومي مسعودو الخميس، الانقلاب الذي شهدته النيجر، وأكدا في رسالتين منفصلتين أنهما لا يزالان يمثلان السلطات الشرعية في البلاد.

وقال بازوم في رسالة عبر خدمة “إكس” المعروفة سابقاً بـ”تويتر”، “ستُصان المكتسبات التي حققت بعد كفاح طويل. كل أبناء النيجر المحبين للديموقراطية والحرية سيحرصون على ذلك”.