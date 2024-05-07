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ألمانيا ترسل سفينتين حربيتين إلى المحيطين الهندي والهادي

منذ 24 دقيقة
علم ألمانيا

علم ألمانيا

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رسلت ألمانيا سفينتين حربيتين إلى منطقة المحيطين الهندي والهادي (الثلاثاء 7-4-2024) في مسعى لتعزيز وجودها العسكري في المنطقة وسط تصاعد التوتر بين الصين وتايوان بشأن بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في قاعدة بحرية في فيلهلمسهافن بشمال ألمانيا إن ذلك التوتر يضغط على حرية الملاحة وحرية المرور عبر طرق التجارة.

وتتدفق نحو 40 بالمئة من تجارة أوروبا الخارجية عبر بحر الصين الجنوبي.

وقال بيستوريوس للصحفيين قبل مغادرة السفن “غض الطرف وعدم إظهار أي وجود في منطقة المحيطين الهندي والهادي لدعم النظام الدولي القائم على القواعد ليس خيارا بالنسبة لألمانيا…التواجد مهم”.

وتقول بكين إن لها أحقية في السيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، رغم قرار تحكيم دولي بأن بكين ليس لديها أساس قانوني لهذه الادعاءات. وتدفع الصين أيضا بأحقيتها في تايوان الخاضعة لنظام حكم ديمقراطي باعتبارها أرضا صينية رغم الاعتراضات القوية من جانب الجزيرة.

    المصدر :
  • رويترز

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