الأربعاء 11 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 4 يناير 2023 |
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ألمانيا ترصد "إشارات" حول رغبة بوتين في إنهاء حرب أوكرانيا

منذ 14 دقيقة
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

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أشارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى أنّهم رصدوا بعض الإشارات بأنّ بوتين يرغب في إنهاء الحرب بأوكرانيا.

كانت بيربوك قد قالت في تصريحات الأسبوع الماضي لصحيفة “بيلد أم زونتاج” الألمانية الأسبوعية، إنّه ليس لديها أي أمل في التوصل لهدنة سريعة في أوكرانيا، مضيفة “لا أحد غير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ هذه الحرب، وإذا أراد بوتين ستنتهي الحرب غدًا”.

أضافت الوزيرة الألمانية أنه على الرئيس الروسي أن يصدر أمرًا فقط بسحب الجنود، ولكنها أشارت إلى أنه ليس هناك إشارات صادقة لحدوث ذلك.

هذا وعارضت بيربوك أن يكون هناك هدنة بشروط روسية، موضحة أن مثل هذه الخطوة لن تنهي “الرعب بالنسبة للمواطنين في أوكرانيا، ولكن العكس سيحدث”.

كما قالت وزيرة خارجية ألمانيا إنّ الوضع بالنسبة للأوكرانيين في المناطق التي استولت عليها القوات الروسية، هو الأسوأ، وتابعت: “لا ينقصهم هناك الكهرباء والتدفئة فحسب، ولكن توريدات المساعدات الدولية لا تصل إلى هناك. يعيش المواطنون كل يوم في خوف”.

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