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ألمانيا ترفض “مجددًا” مقاطعة إمدادات الطاقة الروسيّة

منذ 22 دقيقة
الغاز الروسي

الغاز الروسي

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مرة أخرى، رفض المستشار الألماني أولاف شولتس الدعوات إلى مقاطعة إمدادات الطاقة الروسية في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال شولتس الثلاثاء إن العقوبات التي فرضت بالفعل على روسيا تضر حقا باقتصادها “وسيصبح الأمر أكثر دراماتيكية بمرور الأيام”.

وأضاف أنه في الوقت ذاته، تم تصميم العقوبات بحيث تكون “محتملة” بالنسبة لمن يفرضونها، بما في ذلك على الأمد الطويل … هذا هو السبب في أن موقف ألمانيا بشأن هذه المسألة (بشأن مقاطعة إمدادات الطاقة الروسية) لم يتغير”.

كما ذكر أن دولا أخرى في أوروبا تعتمد على النفط والفحم والغاز من روسيا أكثر من ألمانيا.

وأوضح أن ألمانيا تعمل على تنويع إمداداتها من الطاقة، وعلى الرغم من أن هذا سيستغرق وقتا، فسيكون له في النهاية نفس تأثير المقاطعة، على حد قوله.

تدفع دول أوروبية لروسيا مئات الملايين من الدولارات كل يوم مقابل الوقود الأحفوري. ويرى مسؤولون أوكرانيون أن هذه التجارة تمول فعليا حرب روسيا على بلدهم.

    المصدر :
  • وكالات

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