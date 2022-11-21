ألمانيا: نمارس ضغوطا على النظام الإيراني لوقف قمع المحتجين

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، الاثنين، إن بلاده تتفق مع الولايات المتحدة في تحويل تركيزها بعيدا عن إحياء الاتفاق النووي مع إيران إلى دعم الشعب الإيراني في مواجهة القمع العنيف من الدولة للاحتجاجات الحاشدة.

وقال المتحدث في مؤتمر صحفي روتيني للحكومة “نتحرك بالفعل وفقا لذات المسارات”.

وأضاف “حاليا، تركيزنا منصب على دعم الشعب الإيراني وممارسة الضغوط على النظام الحاكم الإيراني لوقف قمع حقوق شعبه”.

ووصلت المحادثات لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وقوى عالمية إلى طريق مسدود منذ سبتمبر أيلول. وتتهم قوى غربية الجمهورية الإسلامية بطرح طلبات غير منطقية بعدما بدا أن كل الأطراف أوشكت على التوصل إلى اتفاق.

وقال روبرت مالي، المبعوث الأمريكي المعني بالملف الإيراني، هذا الشهر إن إدارة الرئيس جو بايدن ستترك الباب مفتوحا أمام استئناف الدبلوماسية “عندما وإذا” حان الوقت المناسب لكن الآن ستواصل واشنطن تطبيق سياسة فرض العقوبات وممارسة الضغط.

واندلعت مظاهرات مناهضة للحكومة في إيران في سبتمبر أيلول بسبب وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني وهي رهن احتجاز الشرطة التي اعتقلتها بسبب ما قالت إنه انتهاك لقواعد الزي الإسلامي.

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا عقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى بيع طائرات مسيرة إلى روسيا منذ غزو قوات موسكو أوكرانيا المجاورة