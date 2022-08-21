الأحد 23 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
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ألمانيا تستبعد مواصلة تشغيل محطات الطاقة النووية لتوفير الغاز

منذ 7 دقائق
علم ألمانيا

علم ألمانيا

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استبعد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الأحد تمديد العمر الافتراضي للمفاعلات النووية الثلاثة المتبقية لتوليد الكهرباء في بلاده من أجل توفير الغاز، قائلا إن ذلك لن يوفر سوى اثنين بالمئة من استهلاك الغاز.

وأضاف خلال نقاش عام مع المواطنين أن هذه النسبة غير كافية لتبرر تجديد النقاش بشأن الاستغناء عن الطاقة النووية في ظل الإجماع على الخلي عنها.

ومن المقرر أن تغلق محطات الطاقة النووية تلك أبوابها بنهاية العام بموجب تشريع طرحته حكومة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل بعد تضرر مفاعل فوكوشيما في اليابان في 2011.

وقال هابيك “إنه القرار الخاطئ بالنظر إلى الكمية الضئيلة التي سنوفرها”.

لكنه قال إنه منفتح على تمديد العمر الافتراضي لمحطة طاقة نووية في بافاريا إذا أظهر اختبار تحمل ضرورة ذلك لضمان استقرار إمدادات شبكة الكهرباء في الشتاء. ومن المقرر أن تصدر نتائج الاختبار في الأسابيع المقبلة.

    المصدر :
  • رويترز

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