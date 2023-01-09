ألمانيا تستدعي سفير إيران مجددا على خلفية أحدث الإعدامات

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك إنها أمرت باستدعاء السفير الإيراني مرة أخرى، الاثنين، للتعبير عن إدانتها لأحدث إعدام لمتظاهرين في إيران.

وقالت بربوك خلال مؤتمر صحفي في برلين “النظام الذي يقتل شبابه لترويع شعبه ليس له مستقبل”.

أعربت ألمانيا، الاثنين، عن إدانتها لإيران لاستخدامها عقوبة الإعدام ضد المتظاهرين.

وقال متحدث باسم الحكومة إن برلين أرادت تكثيف الضغط على السلطات الإيرانية بإجراءات دولية جديدة.

وأضاف المتحدث في إفادة دورية أن هناك حاجة لتعريف إيران أنها ستتحمل ثمن أفعالها.

يأتي هذا بينما أعدمت إيران رجلين يوم السبت بزعم قتلهما فرداً من قوات الأمن خلال الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد عقب وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر، الأمر الذي دانه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول غربية أخرى.