ألمانيا تستدعي ممثل فلسطين لديها على خلفية تصريحات للرئيس عباس

أكد متحدث باسم الحكومة الألمانية، الأربعاء، أن المستشارية استدعت رئيس البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في العاصمة الألمانية برلين، على خلفية تصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس .

وذكر المتحدث باسم الحكومة الألمانية في مؤتمر صحفي انعقد في برلين: أن “المستشارية استدعت رئيس البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في برلين للاحتجاج على تشبيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأعمال الإسرائيلية بالمحرقة”.

وأردف: “من الواضح بالنسبة لنا، الحكومة والمستشار، أن الاضطهاد والقتل الممنهج لستة ملايين يهودي أوروبي جريمة لا مثيل لها ضد الإنسانية”.

عباس يرد

وأصدر الرئيس الفلسطين محمود عباس، توضيحاً حول ما جاء في إجابته، في المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الالماني أولاف شولتز في برلين:

وجاء في التوضيح “إن الرئيس يعيد التأكيد على أن الهولوكوست أبشع الجرائم التي حدثت في تاريخ البشرية الحديث”.

وأكد أنه لم يكن المقصود في إجابته إنكار خصوصية الهولوكوست، التي ارتكبت في القرن الماضي، فهو مدان بأشد العبارات.

وتابع وان المقصود بالجرائم التي تحدث عنها الرئيس محمود عباس، هي المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ النكبة على أيدي القوات الاسرائيلية، وهي جرائم لم تتوقف حتى يومنا هذا.