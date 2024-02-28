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ألمانيا تستضيف محادثات سلام بين أرمينيا وأذربيجان

منذ 34 دقيقة
ألمانيا

ألمانيا

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تستضيف ألمانيا محادثات سلام على مدار يومين بين أذربيجان وأرمينيا بعد خمسة أشهر من سيطرة أذربيجان على منطقة ناجورنو قرة باغ ذات الأغلبية الأرمنية، مما أدى إلى موجة نزوح جماعية لسكانها.

وزارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك البلدين في نوفمبر تشرين الثاني، فيما اجتمع المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن هذا الشهر.

وفي ديسمبر كانون الأول أصدر البلدان بيانا مشتركا قالا فيه إنهما يريدان التوصل إلى اتفاق سلام.

وستستضيف وزارة الخارجية الألمانية المحادثات. وستجتمع بيربوك على نحو منفصل مع نظيريها من أرمينيا وأذربيجان اليوم الأربعاء قبل استضافة اجتماع ثلاثي.

ومن المنتظر أن تصدر الوزيرة بيانا في حوالي الساعة 1330 (1230 بتوقيت جرينتش).

ومن بين القضايا العالقة التي سيناقشها البلدان عدم وجود اتفاق بخصوص الحدود المشتركة، إذ تتبع جيوب صغيرة كل بلد تحيط بها أراض من البلد الآخر.

وحاولت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا على مدى عقود التوسط بين البلدين.

    المصدر :
  • رويترز

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