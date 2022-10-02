ألمانيا تستعدّ لتسليم أوكرانيا نظامًا للدفاع الجوي خلال أيام

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية “كريستين لامبرخت”، خلال زيارة غير معلنة لمدينة أوديسا الأوكرانية، أنّ ألمانيا ستسلم أول نظام من بين أربعة أنظمة دفاع جوي متطورة من طراز أي أر إي إس-تي إلى أوكرانيا في الأيام المقبلة للمساعدة في التصدي لهجمات الطائرات المسيرة.

ومع انطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في المدينة الساحلية، أجرت لامبرخت محادثات مع وزير الدفاع الأوكراني “أوليكسي ريزنيكوف” في مخبأ تحت الأرض. وكانت لامبرخت قد مددت زيارة لمولدوفا المجاورة لحضور الاجتماع.

في السياق، قالت لامبرخت لقناة إيه أر دي التلفزيونية: “في غضون أيام قليلة سنقدم نظام الدفاع الجوي أي أر إي إس-تي الحديث للغاية”، مضيفةً: “إنه مهم للغاية للتصدي للطائرات المسيرة بشكل خاص”.

وشهدت أوكرانيا عددًا أكبر من الهجمات بطائرات مسيرة من طراز كاميكازي إيرانية الصنع في الأسابيع الأخيرة، ممّا أدى إلى سقوط قتلى وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية.

هذا وتواجه ألمانيا دعوات لزيادة دعمها لأوكرانيا، بما في ذلك من خلال إرسال أسلحة هجومية مثل الدبابات الحديثة التي تقول كييف إنها تحتاجها لمهاجمة القوات الروسية.

وقاومت برلين حتى الآن مثل هذه الدعوات بحجة أن مثل هذه التحركات من شأنها تصعيد الموقف، مشيرةً إلى أنه لم ترسل أي دولة أخرى حتى الآن دبابات أكثر حداثة من المخزونات السوفيتية القديمة التي أرسلتها دول حلف وارسو السابقة.