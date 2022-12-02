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ألمانيا تستعد لتسليم 7 دبابات من طراز جيبارد لأوكرانيا

منذ 39 دقيقة
دبابة من طراز جيبارد

دبابة من طراز جيبارد

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أفاد الموقع الإلكتروني للحكومة الألمانية أن برلين تستعد لتسليم سبع دبابات من طراز جيبارد لأوكرانيا، لتضاف إلى 30 دبابة للدفاع الجوي تُستخدم بالفعل لمحاربة الجيش الروسي.

وذكرت مجلة شبيجل، التي كانت أول من أورد عدد الدبابات الإضافية والتي كان من المقرر في البداية تكهينها، أنها ستصل إلى أوكرانيا في ربيع عام 2023.

وأضافت المجلة أن إرسال الدبابات السبع، التي تخضع حاليا لعملية إصلاح لدى شركة تصنيع الأسلحة كراوس مافاي فيجمان ومقرها ميونيخ، يهدف لمساعدة أوكرانيا في حماية مدنها وبنيتها التحتية من القصف الروسي.

ولم تذكر الحكومة متى تعتزم تسليم الدبابات، التي قالت إنها جاءت من مخازن الشركات المصنعة.

وأوضحت شبيجل أن الحكومة تعتزم إرسال المزيد من الذخيرة لدبابات جيبارد مع الدبابات الإضافية.

وينطوي توريد هذه الذخيرة على إشكالية لأن سويسرا التي تمتلك مخزونا من الذخيرة ترفض توريدها وتؤكد على وضعها المحايد.

    المصدر :
  • وكالات

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