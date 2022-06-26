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ألمانيا تستعين بموظفين أجانب لسد نقص العاملين في المطارات

منذ 33 دقيقة
مطار فرانكفورت

مطار فرانكفورت

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قالت صحيفة فيلت ام زونتاج نقلا عن وزراء الداخلية والنقل والعمل إن ألمانيا ستسمح بدخول موظفين أجانب كحل مؤقت لسد النقص في العاملين في المطارات الألمانية.

وتواجه شركات إدارة المطارات في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك ألمانيا، نقصا في الموظفين لمواجهة تدفق الركاب مع عودة الطلب على السفر بعد انتهاء معظم قيود كوفيد-19.

وأظهرت صور المسافرين المنتظرين في طوابير طويلة عند نقاط التفتيش الأمنية بمطار دوسلدورف في الأسبوع الماضي حجم النقص الذي تسبب في حدوث فوضى خلال موسم العطلات.

وقالت فيلت إن وزارات الداخلية والعمل والنقل ستبدأ حملة مشتركة لجلب موظفين أجانب مؤقتين للعمل في المطارات الألمانية ، مضيفة أن هناك نقصا في العاملين في المطارات يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف موظف.

وتهدف الحملة إلى جلب عدد كبير من العمال المهرة من تركيا إلى ألمانيا والذين قد يتم إرسالهم خلال بضعة أشهر اعتبارا من يوليو تموز.

يشار إلى أن حركة الركاب في مطار فرانكفورت الدولي، أكبر مطار في ألمانيا قد زادت بشكل كبير في مايو الماضي لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ تفشي جائحة كورونا.

وقالت شركة فرابورت المشغلة للمطار أمس إن مطار فرانكفورت سجل نحو 6ر4 مليون مسافر الشهر الماضي، بزيادة حوالي 600 ألف راكب مقارنة مع أبريل الماضي، مشيرة إلى زيادة قوية في عدد المسافرين بغرض الترفيه. وهذه زيادة تعادل أكثر من ثلاثة أضعاف ونصف عدد الركاب مقارنة بالعام السابق، لكن يظل عدد الركاب أقل بنسبة 26% عما كان عليه قبل الجائحة، في مايو 2019.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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