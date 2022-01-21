ألمانيا تسجل رقما قياسيا في الإصابات اليومية بكورونا

سجلت السلطات الصحية الألمانية، اليوم الجمعة، رقما قياسيا في الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا.

وبحسب البيانات التي نشرها معهد روبرت كوخ، ارتفع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا بمقدار 140160 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، وتوفي 170 مريضا.

وتظهر الأرقام والإحصاءات الرسمية للأيام السبعة الأخيرة، ارتفاعا قياسيا في وتيرة تفشي الوباء في ألمانيا، حيث أصبح متحور “أوميكرون” لفيروس كورونا السلالة السائدة في البلاد.

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة الألماني، كارل لاوترباخ، إنه من المتوفع أن يستمر عدد الإصابات بالفيروس في الارتفاع لعدة أسابيع، قبل أن يبلغ ذروته الشهر المقبل.