ألمانيا تسعى لجلب عمال أجانب لسد العجز في المطارات

قال متحدث باسم وزارة الداخلية إن ألمانيا تريد جلب عمال أجانب في أسرع وقت ممكن لتخفيف حدة نقص العاملين في المطارات خلال موسم الصيف المزدحم.

وأضاف المتحدث خلال مؤتمر صحفي في برلين اليوم الاثنين، إنه سيتعين على العمال المؤقتين استيفاء المعايير نفسها المتعلقة بالأمن والكفاءة مثل الموظفين الآخرين كالعاملين في مناولة الحقائب. وتستغرق الإجراءات بشكل عام حوالي أسبوعين. وسيشمل عرض العمل الإقامة والأجر الأساسي.

ويواجه المسافرون في جميع أنحاء أوروبا طوابير طويلة خاصة هذا الصيف مع عودة الإقبال على السفر بكامل طاقته بعد إجراءات الإغلاق لمكافحة كوفيد-19. وتواجه المطارات وشركات الطيران مشكلة في توظيف عدد كاف من العاملين للتعامل مع الأزمة.

ووفقا لرابطة المطارات (إيه.في.دي)، فإن حوالي واحدة من كل خمس وظائف في الأمن وتسجيل الوصول ومناولة الطائرات شاغرة.

ومن المتوقع أن تحدد المطارات احتياجاتها في الأيام المقبلة، لكن رئيس رابطة (إيه.بي.إل) لعاملي المناولة الأرضية للطائرات يتوقع السماح بدخول ما بين ألف إلى ألفي عامل لثلاثة أشهر، على أن يبدأ هذا في أغسطس آب على الأرجح.

وتتعارض الرغبة في سرعة تقديم المساعدة مع الحاجة إلى ضمان أمن المطارات، وأكدت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أنه لن يكون هناك تهاون في هذا الصدد.

وقال أندرياس روسكوف رئيس اتحاد الشرطة الألمانية إن العمال الأجانب المعينين حديثا يمكن إسناد إليهم مهام مثل مناولة الأمتعة، لكنه حذر من محاولة وضعهم في مواقع تتطلب مزيدا من الأمن.