ألمانيا تسلّم أوكرانيا منظومة دفاع جوي خلال أيام

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية “كريستين لامبرخت” أنّ ألمانيا ستسلّم أول منظومة من أربعة أنظمة دفاع جوي طراز (آي.آر.آي.إس-تي) إلى أوكرانيا في غضون أيام.

وأضافت في بيان أن “إطلاق الصواريخ مجددًا على كييف والعديد من المدن الأخرى يُظهر مدى أهمية تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي بسرعة”.

كما اعتبرت أنّ “الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المُسيرة ترهب السكان المدنيين على وجه الخصوص. لهذا السبب نقدّم الآن الدعم خاصة بأسلحة دفاع جوي”.

وضربت روسيا مدنًا في أنحاء أوكرانيا خلال ساعة الذروة الصباحية ، ممّا أسفر عن مقتل مدنيين وتسبّب في انقطاع التيار الكهربائي وتوقف التدفئة، فيما يبدو أنه ضربات انتقامية بعدما أعلن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” أن الانفجار الذي وقع على جسر روسي يؤدي إلى شبه جزيرة القرم كان هجومًا إرهابيًا.

فرنسا بدورها ستزوّد أوكرانيا بمزيد من المساعدات العسكرية، إذ قال قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” أكد دعمه الكامل لأوكرانيا، في اتصال هاتفي مع نظيره “فولوديمير زيلينسكي”، وأعرب عن التزام فرنسا بزيادة المساعدات، ومنها العتاد العسكري.