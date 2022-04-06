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ألمانيا تسلّم بريطانيا رجلًا يعمل لصالح روسيا

6 - أبريل - 2022
عناصر من الشرطة البريطانية

عناصر من الشرطة البريطانية

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كشفت شرطة لندن أنّ بريطانيًّا كان يعمل في السفارة البريطانية ببرلين اتُهم بارتكاب جرائم، بموجب قانون الأسرار الرسمية، تتعلق بنقل معلومات مفيدة لروسيا.

وفي التفاصيل، سلّمت ألمانيا “ديفيد بالانتين سميث” (57 عاما)، الذي كان يعيش في بوتسدام بألمانيا ويعمل حارس أمن في السفارة، لبريطانيا اليوم الأربعاء بعد ما اعتقلته الشرطة الألمانية في آب 2021.

وقالت النيابة العامة البريطانية إن سميث متهم بجمع معلومات من السفارة بقصد نقلها إلى دولة أجنبية.

بدوره، لفت “نيك برايس”، مدير مكافحة الإرهاب في النيابة العامة البريطانية، الى أنّ سميث متهم بتسع جرائم.

وأضاف “أنه متهم بسبع جرائم تتعلق بجمع معلومات بنية إرسالها للسلطات الروسية، وتهمة محاولة التواصل وتهمة تقديم معلومات لشخص يعتقد أنه من أعضاء السلطات الروسية”.

كذلك، أفادت الشرطة بأنّه من المقرر أن يمثل سيمث أمام محكمة ويستمنستر الجزئية في لندن غدا الخميس.

    المصدر :
  • رويترز

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