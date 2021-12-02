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ألمانيا تشدد قيود كورونا مع زيادة الإصابات

2 - ديسمبر - 2021
كورونا المانيا

كورونا المانيا

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أعلنت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل أن الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لكورونا، لن يسمح لهم بدخول متاجر المواد الغذائية والأماكن الثقافية والترفيهية بالبلاد.

وأوضحت ميركل أن الإجراءات ضرورية على خلفية المخاوف من أن المشافي في ألمانيا قد تصبح مكتظة بمصابي كوفيد-19.

وأضافت أن “الوضع في بلادها خطير” واصفة الإجراءات بأنها “تندرج في إطار التضامن الوطني”.

وقالت إن الجهات الصحية شددت على ضرورة التزام الكمامات في المدارس، وفرض قيود جديدة على الاجتماعات الخاصة، ومنح 30 مليون جرعة لقاح حتى نهاية العام الجاري.

وذكرت أن البرلمان من المقرر أن يناقش إمكانية فرض إلزام عام بتلقي اللقاح ليدخل حيز التنفيذ مطلع فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان الألماني إلزاما عاما بتلقي اللقاح، وذلك ضمن مسعى يستهدف الحد من الإصابات بفيروس كورونا التي تجاوزت مرة أخرى 70 ألف حالة خلال 24 ساعة.

وسجلت الهيئة المعنية بمكافحة الأمراض في ألمانيا 73209 إصابات جديدة بالفيروس اليوم الخميس كما سجل معهد “روبرت كوخ” أيضا 388 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي وفيات الفيروس منذ بداية الجائحة إلى 102178 وفاة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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