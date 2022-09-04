ألمانيا تعتزم تقديم مساعدات للنازحين في أوكرانيا بقيمة 199 مليون دولار

أبلغت وزيرة التنمية الألمانية “سفينيا شولتس” مجموعة “فونك ميديا” بأنّ ألمانيا ستقدّم 200 مليون يورو إضافية (199.02 مليون دولار) لأوكرانيا، لتمويل برامج مساعدة النازحين داخليًا نتيجة الغزو الروسي.

ومن المتوقّع أن يزور رئيس الوزراء الأوكراني “دينيس شميهال” برلين يوم الاثنين، حيث يلتقي المستشار الألماني “أولاف شولتس”.

وقالت شولتس: “سأتحدث إلى رئيس الوزراء شميهال حول الطريقة التي يمكننا بها مواصلة دعم الحكومة الأوكرانية في رعاية النازحين”.

وأشارت الى أنّ هذه الأموال تهدف إلى مساعدة النازحين في أوكرانيا على الاستمرار في توفير الضروريات لأنفسهم.

إلى ذلك، ذكرت بيانات منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أنه حتى 23 آب، نزح نحو سبعة ملايين شخص داخليًا في أوكرانيا منذ الغزو الروسي في 24 فبراير شباط.

وفي وقت سابق، أعلن المستشار الألماني “أولاف شولتس” أنّ بلاده تعتزم تسليم مزيد من الأسلحة لأوكرانيا، بقيمة تتجاوز 500 مليون يورو (498.55 مليون دولار).

وقال أحد المشاركين في مؤتمر عبر الإنترنت حول أوكرانيا، عُقد في تورونتو، إن ألمانيا تعتزم إرسال ثلاثة أنظمة دفاع جوي إضافية من طراز آيريس-تي، و12 عربة مدرعة و20 قاذف صواريخ وذخيرة دقيقة التوجيه وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة.

وأضاف المصدر أن الأسلحة ستُسلَّم في عام 2023، وربما يُسلَّم بعضها قبل ذلك، مشيرًا إلى أنه لا يزال يتعين أن توافق لجنة الميزانية في البرلمان الألماني على هذه الإمدادات التي وصفها شولتس بأنها مساهمة في تحديث القوات المسلحة الأوكرانية.