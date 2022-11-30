الأربعاء 6 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 30 نوفمبر 2022 |
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ألمانيا تعتزم توريد المزيد من دبابات جيبارد إلى أوكرانيا

منذ 6 دقائق
دبابة جيبارد

دبابة جيبارد

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تعتزم الحكومة الألمانية توريد المزيد من دبابات الدفاع الجوي طراز جيبارد إلى أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات الروسية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت،الأربعاء، إنّ المستشار أولاف شولتس أوضح في محادثة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “أننا سيكون بمقدورنا مجدداً إرسال عدد من دبابات جيبارد إلى أوكرانيا”.

وأضاف هيبشترايت: “بما أنّ الجيش الألماني ليس لديه أي دبابات جيبارد منذ عام 2012، فإنها (هذه الدبابات) لن تكون من الجيش”.

بهذا لن تكون هناك إمكانية للتوريد إلا من مخزونات قطاع الصناعة أو من قطر حيث توجد دبابات الدفاع الجوي طراز جيبارد لحماية استادات بطولة كأس العالم لكرة القدم من الهجمات الإرهابية المحتمل شنها من الجو.

وكانت ألمانيا ورّدت إلى أوكرانيا حتى الآن 30 قطعة من دبابات جيبارد من مخزونات الشركة المصنعة «كيه إم دبليو». ويُذكر أنه لا يجري الإعلان عن تفاصيل توريد شحنات الأسلحة إلّا بعد أن تتم.

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