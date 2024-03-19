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ألمانيا تعتقل شخصين بتهمة التخطيط لهجوم على البرلمان السويدي

منذ 3 دقائق
الشرطة الألمانية

الشرطة الألمانية

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أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي اليوم الثلاثاء 19 مارس/آذار 2024، أن ألمانيا ألقت القبض على شخصين يشتبه في انتمائهما لتنظيم الدولة الإسلامية بتهمة التخطيط لهجوم على البرلمان السويدي.

وقال مكتب المدعي العام في بيان إن أفغانييْن، الأول يدعى إبراهيم إم.جي والثاني يدعى رامين إن.، اعتقلا في مدينة جيرا بشرق ألمانيا للاشتباه في تخطيطهما لهجوم ردا على حرق المصحف في السويد.

وبحسب مكتب المدعي العام، انضم المشتبه بهما إلى تنظيم الدولة الإسلامية (ولاية خراسان)، وهو أحد أفرع الجماعة الإسلامية المتشددة، في 2023 وجمعوا تبرعات تبلغ نحو ألفي يورو (2170 دولارا) لصالح التنظيم.

(الدولار = 0.9217 يورو)

    المصدر :
  • رويترز

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