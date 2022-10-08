ألمانيا: تعطل شبكة القطارات في شمال البلاد بسبب عمل تخريبي

قالت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) إن عملا تخريبيا كان وراء تعطل في شبكة القطارات في شمال ألمانيا في وقت سابق، السبت.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الشركة قوله “بسبب تخريب الكابلات المتصلة بخط السكك الحديدية أوقفت دويتشه بان النقل عبر خط السكك الحديدية في الشمال هذا الصباح لقرابة ثلاث ساعات”.

وقالت الشركة على حسابها بموقع تويتر إن النقل عبر السكك الحديدية في شمال البلاد ظل مضطربا مساء اليوم بعد توقفه لعدة ساعات بسبب مشكلة في اتصالات الراديو.

ويؤثر اضطراب النقل على الخدمات في أنحاء ولاية ساكسونياالسفلى ومدينتي بريمن وهامبورج، إضافة إلى توقف رحلات السكك الحديدية الدولية إلى الدنمرك وهولندا.

وذكرت مجلة دير شبيجل نقلا عن مصادر في الأجهزة الأمنية أن شبكة اتصالات دويتشه بان تعرضت لتخريب في مكانين. وقالت المجلة إنه لم يتبين بعد إن كان التعطل ناتج عن عمل تخريبي مقصود أم عرضي مثل أعمال التشييد على سبيل المثال.

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع الشركة أو وزارة الداخلية للتعليق.