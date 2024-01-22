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ألمانيا تعفي مؤقتا الإسرائيليين من الحصول على تصريح إقامة

منذ ساعة واحدة
علم ألمانيا

علم ألمانيا

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أعلنت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الاثنين، أن الإسرائيليين المقيمين في ألمانيا يمكنهم البقاء حتى 26 أبريل نيسان دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة أو تمديد الإقامة التي يتمتعون بها بدون تأشيرة.

يأتي هذا على خلفية الصراع الذي اندلع عقب الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

ويمكن للإسرائيليين البقاء في ألمانيا لمدة 90 يوما بدون تأشيرة. وذكرت الوزارة أنه في الفترة من 26 يناير كانون الثاني إلى 26 أبريل نيسان سيتم إعفاؤهم وفقا للإجراء الجديد من شرط الحصول على تصريح إقامة للبقاء في البلاد.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر “سنتيح للمواطنين الإسرائيليين البقاء في ألمانيا لمدة ثلاثة أشهر أخرى دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة. وهذه مساعدة عملية للأفراد الذين نريد دعمهم في هذه الظروف الصعبة”.

    المصدر :
  • رويترز

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