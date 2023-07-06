الخميس 18 ذو الحجة 1444 ﻫ - 6 يوليو 2023 |
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ألمانيا تعلن القبض على خلية إرهابية كانت تخطط لهجمات

منذ 57 دقيقة
الشرطة الألمانية- أرشيفية

الشرطة الألمانية- أرشيفية

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أوقفت السلطات الألمانية، الخميس، مجموعة تضم 6 أشخاص كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية.

أعلن المدعي العام الألماني إصدار مذكرة توقيف والقبض صباح، الخميس، على مجموعة كانت تعد لعمليات إرهابية في ألمانيا.

والمجموعة تضم 6 أشخاص من طاجيكستان وقيرغيزستان ومرتبطة بتنظيم داعش في خراسان، بحسب مراسلة العربية/الحدث.

وحصلت الاعتقالات في غرب ألمانيا في ولاية شمال الراين فستفاليا وفي ساكسونية السفلى إضافة إلى هولندا.

والمجموعة دخلت ألمانيا في بداية الحرب بأوكرانيا كلاجئين وشكلوا مجموعة إرهابية وحاولوا شراء أسلحة وكانوا قد بدؤوا البحث عن أهداف، فيما لم يكن هناك أي اعتداء وشيك.

    المصدر :
  • العربية

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