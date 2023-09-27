ألمانيا تعلن تمديد مراقبة الحدود للحد من الهجرة

قالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيرز، الأربعاء إن بلادها ستطبق رقابة موسعة على حدودها مع بولندا وجمهورية التشيك هذا الأسبوع للحد من الهجرة غير الشرعية، إذ تكشف زيادة عدد المهاجرين الوافدين عن ثغرات في نظام اللجوء بدول الاتحاد الأوروبي.

وأضافت للصحفيين في برلين “ما لم ننجح في حماية الحدود الخارجية بشكل أفضل…، تصبح الحدود المفتوحة داخل الاتحاد الأوروبي في خطر”.

وتشهد ألمانيا، التي استقبلت زهاء مليون لاجئ أوكراني خلال العام الماضي، زيادة حادة في عدد طالبي اللجوء من مناطق أخرى.

وتأتي هذه الزيادة مع سفر ألوف المهاجرين بقوارب من شمال أفريقيا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وبدأت بولندا، جارة ألمانيا، أمس الثلاثاء تطبيق عمليات تفتيش لبعض المركبات التي تعبر الحدود من سلوفاكيا وتشتبه في أنها تقل مهاجرين غير شرعيين.