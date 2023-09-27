الأربعاء 12 ربيع الأول 1445 ﻫ - 27 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ألمانيا تعلن تمديد مراقبة الحدود للحد من الهجرة

منذ 37 دقيقة
حدود بولندا وألمانيا

حدود بولندا وألمانيا

A A A
طباعة المقال

قالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيرز، الأربعاء إن بلادها ستطبق رقابة موسعة على حدودها مع بولندا وجمهورية التشيك هذا الأسبوع للحد من الهجرة غير الشرعية، إذ تكشف زيادة عدد المهاجرين الوافدين عن ثغرات في نظام اللجوء بدول الاتحاد الأوروبي.

وأضافت للصحفيين في برلين “ما لم ننجح في حماية الحدود الخارجية بشكل أفضل…، تصبح الحدود المفتوحة داخل الاتحاد الأوروبي في خطر”.

وتشهد ألمانيا، التي استقبلت زهاء مليون لاجئ أوكراني خلال العام الماضي، زيادة حادة في عدد طالبي اللجوء من مناطق أخرى.

وتأتي هذه الزيادة مع سفر ألوف المهاجرين بقوارب من شمال أفريقيا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وبدأت بولندا، جارة ألمانيا، أمس الثلاثاء تطبيق عمليات تفتيش لبعض المركبات التي تعبر الحدود من سلوفاكيا وتشتبه في أنها تقل مهاجرين غير شرعيين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم أذربيجان
أذربيجان تعتقل مسؤول كبير سابق في إدارة أرمن قرة باغ
السناتور الديمقراطي بوب مينينديز
السناتور مينينديز سيمثل أمام المحكمة وتزايد الدعوات لاستقالته
علم البحرين
مقتل جندي بحريني ثالث بعد هجوم حوثي على الحدود السعودية

الأكثر قراءة

قاعة أعراس الهيثم في نينوى
العرس تحول لمقبرة.. فيديو يوثق لحظات ما قبل الكارثة في زفاف نينوى
فرق الإطفاء في نينوى شمال العراق
العروسان من بين القتلى.. كيف وقعت كارثة نينوى التي أودت بحياة 100 شخص؟
طوني نمر
هل من زلزال قريب؟.. تصريحات هامة للباحث الجيولوجي طوني نمر