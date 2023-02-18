ألمانيا تفرض عقوبات على أصول روسية بقيمة 5.7 مليار دولار

نقلت صحيفة فيلت أم زونتاج عن وزارة المالية الألمانية قولها إن السلطات فرضت عقوبات على أصول روسية بقيمة 5.32 مليار يورو (5.69 مليار دولار) تقريبا في ألمانيا بسبب غزو أوكرانيا.

وأفادت الصحفية بأن الأصول مملوكة لكيانات روسية مثل البنك المركزي الروسي وشركات وأفراد مدرجين على قائمة الاتحاد الأوروبي للعقوبات. وقالت إن الوزارة لم تذكر قيمة الأصول المجمدة التي يملكها أثرياء من النخبة الروسية.

ونقلت الصحيفة عن الوزارة أيضا أن هيئة مركزية جديدة لتنفيذ العقوبات لا تزال قيد الإنشاء ويعمل بها بالفعل 36 موظفا وسيتم تعيين المزيد.

عقوبات جديدة

تدعم الدول الغربية أوكرانيا بالأسلحة وبفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، فيما تستعد واشنطن وحلفاؤها لاعتماد “حزمة كبيرة جديدة من العقوبات… بحدود يوم 24 فبراير/شباط”، وهو موعد الذكرى السنوية لبدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

ويلتقي وزراء خارجية دول مجموعة السبع السبت على هامش مؤتمر ميونيخ. وفرض الحلفاء عقوبات صارمة على روسيا منذ عمليتها العسكرية على أوكرانيا، طاولت أعلى مستويات الدولة الروسية، وكذلك الصناعة والبنوك وقطاع النفط.

ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 150 مسؤولا حكوميا في المؤتمر السنوي الذي يستمر ثلاثة أيام والمخصص لقضايا الأمن الدولي.

ومن بين المشاركين وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ الذي سيترك منصبه في الخريف.

وأكد قائد مجموعة فاغنر الروسية الجمعة أن رجاله سيطروا على بلدة باراسكوفييفكا الاوكرانية الواقعة شمال باخموت التي تشهد أطول معركة في منطقة دونباس في شرق البلاد منذ عام.