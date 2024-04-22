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ألمانيا تلقي القبض على 3 بتهمة التعاون مع الصين في نقل تكنولوجيا عسكرية

منذ 27 ثانية
آخر تحديث: 22 - أبريل - 2024 1:51 مساءً
الشرطة الألمانية

الشرطة الألمانية

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كشف مسؤولون ألمان اليوم الاثنين أنه جرى إلقاء القبض على ثلاثة ألمان للاشتباه في تعاونهم مع المخابرات الصينية لتسليم تكنولوجيا يمكن استخدامها لأغراض عسكرية بما قد يساعد في دعم البحرية الصينية.

جاءت الاعتقالات بعد أسبوع من سفر المستشار أولاف شولتس إلى الصين للضغط على بكين بشأن دعمها للاقتصاد الروسي في زمن الحرب ولإثارة قضايا سرقة الملكية الفكرية والوصول العادل إلى الأسواق.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إن الحكومة تراقب ما وصفته بالتهديد الكبير الذي يشكله التجسس الصيني في الشركات والصناعة والعلوم.

وأوضحت في بيان “نراقب عن كثب هذه المخاطر والتهديدات ونحذر ونرفع مستوى الوعي بشأنها حتى يتم زيادة إجراءات الحماية في كل مكان”.

وأضافت أنه في هذه الحالة، فإن مسألة التقنيات الألمانية الحديثة التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية “حساسة بشكل خاص”.

    المصدر :
  • رويترز

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