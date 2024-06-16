ألمانيا تناقش خطة ترحيل مهاجرين أفغان إلى بلادهم عبر أوزبكستان

ذكر تقرير نشرته مجلة دير شبيغل الألمانية (الأحد 16-6-2024) أن الحكومة تجري محادثات مع أوزبكستان للسماح بتنفيذ عمليات ترحيل من ألمانيا إلى أفغانستان دون إجراء مشاورات مباشرة مع حركة طالبان.

وقالت المجلة في التقرير، دون أن تكشف عن مصادرها، إن وفدا من وزارة الداخلية الألمانية سافر إلى طشقند عاصمة أوزبكستان في أواخر مايو أيار لهذا الغرض.

واقترح الوفد على حكومة أوزبكستان إيصال أفغان مرشحين للترحيل إلى طشقند أولا. وذكر التقرير أن من الممكن نقلهم بعد ذلك إلى كابول عبر شركة الطيران الخاصة كام إير.

ولم تعلق وزارة الداخلية الألمانية بعد على هذا التقرير.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن بلادها تدرس ترحيل مهاجرين أفغان يشكلون تهديدا أمنيا إلى وطنهم بعد أن تسببت واقعة طعن في مقتل شرطي مما أثار مطالبات باتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن الهجرة.

واتخاذ مثل هذه الخطوة قد يثير جدلا لأن ألمانيا لا ترحل الأشخاص إلى دول قد يواجهون فيها خطر الموت. وأوقفت ألمانيا عمليات الترحيل إلى أفغانستان بعد سيطرة طالبان على السلطة في 2021.

وذكر تقرير دير شبيجل أن حكومة طشقند تريد التوقيع على اتفاق رسمي للهجرة مع ألمانيا قبل التوصل إلى اتفاق بشأن عمليات الترحيل.

وقالت المجلة إن هذا الاتفاق يهدف إلى تنظيم دخول العاملين المهرة من أوزبكستان إلى ألمانيا مضيفة أن الممثل الخاص لبرلين لاتفاقات الهجرة سيتوجه إلى هناك الأسبوع المقبل.