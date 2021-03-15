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ألمانيا تنضم للدول التي تعلّق التطعيم بلقاح “أسترازينيكا”

منذ 8 ساعات
ألمانيا تسجل أرقام مرتفعة بكورونا

ألمانيا تسجل أرقام مرتفعة بكورونا

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أعلنت الحكومة الألمانية، الاثنين، إيقاف التطعيم بلقاح أسترازينيكا “في الوقت الحالي” بعد توصية من السلطات الصحية، في قرار يأتي على خلفية تقارير متزايدة في أوروبا من احتمال تسبب اللقاح بأعراض جانبية قد تكون خطرة.

وقالت وزارة الصحة الألمانية الاتحادية إن قرار الإيقاف جاء بناء على توصية من معهد بول إيرليش الاتحادي الألماني للقاحات والأدوية الطبية الحيوية من أجل “إجراء فحوصات إضافية لازمة بشأن اللقاح”.

من جانبها قالت الهيئة الهولندية المكلفة بالإبلاغ عن ردود الفعل السلبية للأدوية، الاثنين، إنها تلقت 10 تقارير عن حوادث صحية بعد التطعيم بأسترازينيكا في أعقاب قرار السلطات وقف استخدام اللقاح كإجراء احترازي.

وأشار مركز التيقظ الدوائي في بيان أن الآثار الجانبية التي شوهدت في هولندا تشمل حالات تجلط الدم أو انسداد رئوي محتملة، ولم تشمل التبليغ عن حالات عانت انخفاضا في الصفائح الدموية، كما حدث في الدنمارك والنرويج.

وعلقت السلطات في الدنمارك والنرويج وأيسلندا استخدام اللقاح لمشاكل تتعلق بالتجلط، في حين أوقفت النمسا استخدام دفعة من جرعات أسترازينيكا الأسبوع الماضي ريثما تحقق في وفاة ناجمة عن اضطرابات تخثر الدم.

إلا أن وكالة الأدوية الأوروبية قالت إنه لا يوجد ما يدل على ارتباط هذه الحالات باللقاح، وهو رأي ذهبت إليه أيضا منظمة الصحة العالمية الجمعة.

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