ألمانيا تنفي استدعاء الخارجية الروسية لسفيرها

نفى متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية تقريرا إعلاميا روسيا أفاد الاثنين باستدعاء السفير الألماني لدى روسيا، وقال إن موعد زيارة الدبلوماسي للخارجية الروسية كان محددا منذ فترة.

وقال المتحدث “في الواقع، كان سفيرنا في وزارة الخارجية الروسية هذا الصباح لموعد محدد منذ بعض الوقت. وفي هذا الصدد، أستطيع الإجابة ببساطة على سؤالك عما إذا كان هذا استدعاء بأنه ’لا’”.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن الاجتماع جاء بعد أن نشرت وسائل إعلام روسية تسجيلا صوتيا لاجتماع مسؤولين عسكريين ألمان كبار سُمعوا فيه يناقشون تزويد أوكرانيا بأسلحة وقيام كييف بضربة محتملة على جسر في شبه جزيرة القرم.