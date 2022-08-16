الثلاثاء 18 محرم 1444 ﻫ - 16 أغسطس 2022 |
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ألمانيا.. توقيف سوري لصلته بداعش

منذ ساعة واحدة
عنصران من الشرطة الألمانية

عنصران من الشرطة الألمانية

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أعلنت السلطات الألمانية، الثلاثاء، توقيف سوري؛ للاشتباه في دعمه لتنظيم داعش الإرهابي في برلين.

وأعلن الادعاء العام الألماني في مقره بمدينة كارلسروه أن السوري سافر إلى وطنه في عام 2019 للقتال في صفوف التنظيم أو لتنفيذ هجمات، وعندما أخفق في ذلك بسبب إصابته، صار مسؤول الاتصال لنساء داعش اللواتي أردن الفرار من معسكر كردي.

كما اتهم المحققون الرجل بأنه نظم تحويلات مالية إلى داعش بعد ستة أشهر من عودته. بالإضافة إلى ذلك، يُشتبه في أنه اشترى ثلاث بنادق هجومية عبر وسطاء في سوريا.

وأجرى المحققون عمليات تفتيش ضد أربعة من المساعدين المشتبه بهم. وتشتبه السلطات في أن ثلاثة منهم دعموا المشتبه به الرئيسي في رحيله إلى سوريا، بينما شارك الرابع في تحويل الأموال.

ومن المقرر أن يمثل السوري أمام قاضي تحقيق في المحكمة الاتحادية، غدا الأربعاء، ليقرر القاضي ما إذا كان سيُجرى إيداع المتهم السجن الاحتياطي.

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