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ألمانيا تُطلق "عملية أمنية واسعة" بعد إطلاق نار في محطة قطار

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 5 - سبتمبر - 2023 10:53 مساءً
عناصر من الشرطة الألمانية

عناصر من الشرطة الألمانية

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أُطلقت أعيرة نارية في محطة القطار المركزية في مدينة فوبرتال، اليوم الثلاثاء، من دون وقوع إصابات، مما دفع الشرطة إلى إطلاق عملية أمنية واسعة، وفق ما ذكرت مجلة فوكاس الألمانية.

وألقي القبض على شخص يُشتبه أنّه هو الذي أطلق الأعيرة ويجري استجوابه حاليًا مع استمرار البحث عن شخصين آخرين.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية في بيان: “تشير النتائج الأولية إلى أنّ الأسلحة لم تكن من النوع شديد الخطورة”.

فيما أشار شهود إلى أنّ أعيرة نارية أطلقت في الهواء، عقب مشاجرة بين ثلاثة أشخاص في محطة للحافلات خارج محطة القطار قبل أن يهرب الثلاثة من المكان.

وأضاف البيان أنّ ملابسات الحادث لا تزال غير واضحة وأن الشرطة تحقق في الأمر.

إلى ذلك، ألقي القبض على شخص يشتبه في تورطه في الهجوم، ويجري استجوابه حاليًا، مع استمرار البحث عن شخصين آخرين شاركا في الهجوم.

    المصدر :
  • رويترز

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