ألمانيا.. حريق ضخم في هامبورغ وسحابة من الدخان السامّ تلفّ سماء المدينة

شبّ حريق ضخم في أحد المستودعات في مدينة هامبورغ الألمانية، وتم تحذير سكان المنطقة من المخاطر الناجمة عن الحادثة، وما سينتج عنه من غازات سامة مشبعة بالمواد الكيميائية، وفقًا لصحيفة Spiegel الألمانية.

ففيما تشكلت سحابة من الدخان السام في سماء المدينة عقب اندلاع حريق كبير في أحد المستودعات، في منطقة روتنبرغ سورت، أكدت سلطات الطوارئ أن حريق هامبورغ خطر جدًا على السكان.

وطالبت السلطات الألمانية المواطنين بأخذ الحيطة والحذر، وإغلاق النوافذ والأبواب وإغلاق أجهزة التهوية والتكييف، وتم تصنيف الحريق والدخان الناجم عنه بأنه “شديد الخطورة”.

هذا ورجحت إذاعة NDR، وفقًا للبيانات الأولية، أن المواد الناتجة عن الحريق يمكن أن تكون كبريتيد الهيدروجين.

إلى ذلك، أفادت تقارير أولية بوقوع انفجارات في مكان الحريق، الذي يعمل 120 فريق إطفاء على محاولة إخماده، فيما أعلنت شرطة هامبورغ أنّه تمّ إجلاء 140 شخصًا من المنطقة المحيطة.