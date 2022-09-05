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ألمانيا ربما تدرس توزيع الغاز بنظام الحصص

منذ 13 دقيقة
علم ألمانيا

علم ألمانيا

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قال الرئيس التنفيذي لشركة يونيبر، أكبر مستورد للغاز في ألمانيا، إنه لا يستبعد أن يدرس أكبر اقتصاد في أوروبا في نهاية المطاف توزيع الغاز بنظام الحصص في أعقاب قرار روسيا وقف تدفقات الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب نورد ستريم 1 لأجل غير مسمى.

وقال كلاوس ديتر موباتش في مقابلة مع رويتر “لا يمكننا استبعاد أن ألمانيا ربما تنظر إلى توزيع الغاز بنظام الحصص على أنه شيء قد يتعين دراسته.”

وأضاف أن الحكومة الألمانية تريد تفادي توزيع الغاز بالحصص إذا كان ممكنا لأن ذلك سيكون كارثة.

وأضاف أن الشركات والزعماء الأوروبيين يجب أن يكونوا منفتحين على قدر من التدخل في السوق.

استراتيجية بوتين

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن القفزة التي حدثت اليوم الاثنين في أسعار الغاز في أوروبا جزء من استراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإنها النتيجة المقصودة من وقف تدفقات الغاز عبر خط الأنابيب نورد ستريم‭ ‬1.

وقال المتحدث في مؤتمر صحفي اعتيادي إن هناك شهورا صعبة مقبلة، لكن الحكومة تعمل من أجل إضعاف أثر القفزة في أسعار الغاز.

وكانت الشركة المنظمة لشبكة الغاز في ألمانيا قد قالت أمس الأحد، إن وضع إمدادات الغاز في ألمانيا آمن حاليا لكنه غير مستقر ولا يمكن استبعاد حدوث مزيد من التدهور.

قالت الشركة المنظمة لشبكة الغاز في ألمانيا إن وضع إمدادات الغاز في ألمانيا آمن حاليا لكنه غير مستقر ولا يمكن استبعاد حدوث مزيد من التدهور.

وذلك مع تمديد شركة غازبروم الروسية وقف شحنات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1.

وتراجعت روسيا عن الموعد النهائي لاستئناف التدفقات عبر خط الأنابيب والذي كان مقررا اليوم السبت، قائلة إنها وجدت تسربا للنفط في محرك أثناء الصيانة.

    المصدر :
  • رويترز

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