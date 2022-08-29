ألمانيا ستجتاز الشتاء بشكل أفضل.. مستشار متفائلٌ

قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الواقع في 29 آب 2022 إن ألمانيا ستجتاز الشتاء المقبل بشكل أفضل مما اعتقد أناس كثيرون في السابق بفضل الخطوات التي اتخذتها لتأمين إمدادات من الطاقة.

وأبلغ شولتس مؤتمرا صحفيا مشتركا في براج مع رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا “يمكننا الآن أن نقول أنه بفضل كل الاستعدادات… فإننا بالتأكيد سيكون أداؤنا هذا الشتاء أفضل مما تكهن البعض قبل بعض الوقت.”

وقال إن الأولوية العليا للحكومة هي التغلب على تكاليف الطاقة المرتفعة للأسر من خلال تقديم مساعدة محددة الهدف.

وأضاف شولتس أنه متفائل بأن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات منسقة قريبا حيال أسعار الكهرباء المرتفعة.