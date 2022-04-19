ألمانيا ستواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة

تواصل ألمانيا والدول الأوروبية تزويد أوكرانيا بالأسلحة والعتاد العسكري في إطار دعمها لمواجهة الهجمات الروسية.

في هذا السياق، أشار المستشار الألماني “أولاف شولتس” اليوم الثلاثاء، الى أنّ ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا عسكريا وماليا على الرغم من أنها بلغت عمليا الحد الأقصى من الأسلحة التي يمكنها تسليمها من مخزونها الخاص، وإنها تعمل بدلا من ذلك مع قطاع صناعة الأسلحة.

وبعد مشاركته في مكالمة مع الحلفاء الغربيين، ذكر “شولتس” في مؤتمر صحافي، أن من بين الأسلحة التي قالت شركات صناعة المعدات العسكرية إنها تستطيع تسليمها بسرعة وتحتاجها أوكرانيا أسلحة مضادة للدبابات وأسلحة دفاع جوي.

وأضاف “سنوفر الأموال اللازمة للشراء. الهدف هو تعزيز الجيش الأوكراني بحيث يمكنه صد الهجوم الروسي”.

وردا على سؤال عمّا إذا كانت ألمانيا ستسلم دبابات ليوبارد المتطورة إلى أوكرانيا، قال شولتس إن برلين وحلفاءها الغربيين توصلوا إلى استنتاج مفاده أن من المنطقي أكثر تسليم أسلحة يعرف الأوكرانيون كيفية استخدامها.

وأضاف أن الحلفاء ينسقون عمليات التسليم.

وقد شارك في الاتصال الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بالإضافة إلى زعماء بولندا واليابان وإيطاليا.