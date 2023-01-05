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ألمانيا: سنرسل ناقلات مدرعة وبطارية باتريوت إلى أوكرانيا

منذ 27 ثانية
منصة صواريخ باتريوت

منصة صواريخ باتريوت

أسوشيتد برس
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أعلنت الحكومة الألمانية (الخميس 5-1-2023) أنها ستزود أوكرانيا بناقلات جند مدرعة وبطارية صواريخ باتريوت، وفقاً لما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

جاء هذا الإعلان في وثيقة ألمانية أمريكية مشتركة، بعد أن تحدث المستشار أولاف شولتز مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

يأتي قرار ألمانيا بتزويد ناقلات الأفراد المدرعة من طراز Marder بعد أن قالت فرنسا إنها ستجري قريبًا محادثات مع أوكرانيا لترتيب تسليم مركبات قتالية مصفحة.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن هذه ستكون المرة الأولى التي يتم فيها منح هذا النوع من المركبات القتالية للجيش الأوكراني.

وفيما لم تحدد الحكومة الألمانية عدد ناقلات الجنود المدرعة من Marder التي سيتم توريدها أو متى، لكنها أكدت برلين أنها ستدرب القوات الأوكرانية عليها.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة أعلنت الشهر الماضي أنها ستمنح أوكرانيا بطارية صواريخ باتريوت للدفاع الجوي مضيفاً أن “ألمانيا ستنضم إلى الولايات المتحدة في تزويد أوكرانيا ببطارية دفاع جوي إضافية من طراز باتريوت” لكنه لم يحدد إطارًا زمنيًا.

يشار إلى أن ألمانيا قدمت بالفعل مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا، بما في ذلك مدافع “جيبارد” المضادة للطائرات ذاتية الدفع وأول أربعة أنظمة صواريخ أرض – جو IRIS-T.

وكان المستشار الألماني قد واجه في وقت سابق دعوات لتسليم دبابات Leopard 2 إلى أوكرانيا، لكنه رفض القيام بتلك الخطوة منفرداً، معتبراً أنه لا يوجد بلد غربي قدم معدات مماثلة لأوكرانيا كما فعلت بلاده.

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