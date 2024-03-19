ألمانيا: سنقدم حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون يورو لأوكرانيا

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الثلاثاء 19 مارس/آذار 2024، ستقدم لأوكرانيا حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون يورو (542 مليون دولار) تتضمن 10 آلاف طلقة ذخيرة وإن الولايات المتحدة ما زالت شريكا يمكن الاعتماد عليه.

وأضاف بيستوريوس للصحفيين على هامش محادثات مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في قاعدة رامشتاين الجوية “جمعنا مرة أخرى حزمة مساعدات تبلغ قيمتها نحو نصف مليار يورو”.

وقال أيضا إنه ليس لديه ما يضيفه عن موقف ألمانيا المتمثل في أنه لن تكون هناك قوات برية في أوكرانيا.

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