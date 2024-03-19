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ألمانيا: سنقدم حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون يورو لأوكرانيا

منذ ساعة واحدة
مظاهرات مناهضة للغزو الروسي لأوكرانيا في ألمانيا

مظاهرات مناهضة للغزو الروسي لأوكرانيا في ألمانيا

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قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الثلاثاء 19 مارس/آذار 2024، ستقدم لأوكرانيا حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون يورو (542 مليون دولار) تتضمن 10 آلاف طلقة ذخيرة وإن الولايات المتحدة ما زالت شريكا يمكن الاعتماد عليه.

وأضاف بيستوريوس للصحفيين على هامش محادثات مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في قاعدة رامشتاين الجوية “جمعنا مرة أخرى حزمة مساعدات تبلغ قيمتها نحو نصف مليار يورو”.

وقال أيضا إنه ليس لديه ما يضيفه عن موقف ألمانيا المتمثل في أنه لن تكون هناك قوات برية في أوكرانيا.

(الدولار = 0.9217 يورو)

    المصدر :
  • رويترز

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