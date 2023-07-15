ألمانيا: سنقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ"19 مليار دولار" حتى 2027

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن ألمانيا تتوقع تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة “17 مليار يورو”، أو ما يعادل “19 مليار دولار” حتى عام 2027.

وأوضح شولتس في مؤتمر صحفي عُقد الجمعة 14 يوليو، أن الحسابات تبدأ من عام 2022، عندما بدأت روسيا غزوها الكامل، وتتتبع الإنفاق المتوقع حتى عام 2027.

وأكد أن التقدير البالغ 19 مليار دولار يشمل فقط الأسلحة التي تتبرع بها ألمانيا أو تمويلها، ولا يشمل أشكال المساعدة الأخرى لأوكرانيا.

وشملت حزمة المساعدة الأخيرة لألمانيا، المعلن عنها في 12 يوليو، ستة مدافع مضادة للطائرات من طراز “جيبارد”، وعددًا من المركبات العسكرية، وأكثر من 20,000 طلقة قذائف.

في قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس في 11 يوليو، قدم شولتس ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس حزمة دعم بقيمة 770 مليون دولار تشمل نظامي صواريخ “باتريوت” الجديدين و24 دبابة من طراز “ليوبارد”.

وقد حثّ الرئيس فولوديمير زيلينسكي ألمانيا على ضرورة إرسال المزيد من الأسلحة، بما في ذلك طائرات مقاتلة وصواريخ “توروس” طويلة المدى، ولكن لم يوافق شولتس حتى الآن على توفيرها.