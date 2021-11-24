ألمانيا.. شولتز يفاجئ ميركل بهدية وداع

قدم المستشار المستقبلي لألمانيا أولاف شولتز لسلفه أنغيلا ميركل في الاجتماع الأخير للحكومة شجيرة “قرانيا” في إناء للزراعة في المنزل.

وأشارت صحيفة “بيلد” الألمانية، إلى أن “هذه الهدية لم تكن مصادفة.. والحقيقة أن النبات يحمل ثمارا سوداء اللون، وهو رمز الاتحاد الديمقراطي المسيحي، بالإضافة إلى ذلك، فإن (قرانيا) تنمو في التربة الرطبة، فيما وصفت خصائصه باللغة الألمانية بكلمة (sauer) في إشارة إلى أن اسم لقب زوج ميركل، يواكيم سوير”.

وأضافت: “رحب أعضاء مجلس الوزراء بتقديم الهدية بالتصفيق، فيما أبدت ميركل إعجابها بالهدية”.

وفاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 26 سبتمبر الماضي، فيما حصلت الكتلة المحافظة المكونة من الاتحادات الاجتماعية المسيحية الديمقراطية والمسيحية على 24.1% فقط من الأصوات ما مثل أسوأ نتيجة في تاريخها.