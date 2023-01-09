ألمانيا: على إيران تحمل ثمن أفعالها بعد إعدام متظاهرين

لافتة خلال احتجاجات في ألمانيا ضد النظام الإيراني (رويترز)

دانت ألمانيا اليوم الاثنين إيران لاستخدامها عقوبة الإعدام ضد المتظاهرين.

وقال متحدث باسم الحكومة إن برلين أرادت تكثيف الضغط على السلطات الإيرانية بإجراءات دولية جديدة.

وأضاف المتحدث في إفادة دورية أن هناك حاجة لتعريف إيران أنها ستتحمل ثمن أفعالها.

يأتي هذا بينما أعدمت إيران رجلين يوم السبت بزعم قتلهما فرداً من قوات الأمن خلال الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد عقب وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر، الأمر الذي دانه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

من جانبه، قال المستشار الألماني أولاف شولز: “نحث إيران على وقف تنفيذ أية أحكام بالإعدام وعلى إطلاق سراح المعتقلين من دون حق بشكل فوري”.

واعتبر شولتز أن “النظام الإيراني ينفذ الإعدامات كوسيلة للقمع”.