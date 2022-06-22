ألمانيا: على المركزي الأوروبي السيطرة على التضخم سريعا

حث وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر البنك المركزي الأوروبي الأربعاء الواقع في 22 حزيران، على اتخاذ إجراءات سريعة للسيطرة على التضخم.

وقال ليندنر مؤتمرا مصرفيا في برلين: “لدي انطباع بأننا في أزمة اقتصادية منذ بعض الوقت”، مشيرا الى أن “البنك المركزي الأوروبي مستقل”.

وتابع: “لكن من ناحية أخرى فإنه (المركزي الأوروبي) لديه مسؤولية كبيرة جدا لاتخاذ إجراءات للسيطرة على التضخم”. ولم يذكر تفاصيل بشأن ما هي الإجراءات التي يود أن يراها.

وأشار المركزي الأوروبي إلى زيادات للفائدة في المستقبل لخفض التضخم الذي سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 8.1 بالمئة الشهر الماضي في منطقة اليورو.